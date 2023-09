Nuovi incarichi alla questura di Venezia, cambio al vertice del commissariato di Jesolo

Nei giorni scorsi la questura di Venezia è stata interessata da importanti cambi al vertice. Da lunedì 4 settembre, infatti, il vice questore aggiunto Giovanni Olmi ha assunto l’incarico di nuovo dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sostituendo il vice questore Claudio Di Paola, il quale è passato a dirigere il commissariato di Jesolo.

Olmi, dopo la laurea magistrale in giurisprudenza conseguita all’Università di Bologna, ha iniziato la sua carriera in polizia superando il concorso commissari nel 2013 e frequentando il 104° corso commissari presso la Scuola Superiore di Polizia, durante il quale ha conseguito un master di II livello in scienze della sicurezza. Nel corso della sua carriera alla questura di Venezia, iniziata nel gennaio 2016, ha ricoperto vari incarichi, tra cui vice dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dirigente del commissariato di Marghera e vice dirigente della divisione anticrimine. Nel dicembre 2018 è stato nominato vice capo di gabinetto della questura di Venezia, dove ha prestato servizio fino a questa nuova nomina.

A sostituire Olmi all’ufficio di gabinetto arriva dalla questura di Genova il commissario capo Giuseppe Lanza, 35enne originario di Napoli, dove si è laureato in giurisprudenza alla Federico II, e dove ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense ed un master di II livello in “Gestione e formazione delle risorse umane”. Entrato in polizia nel 2016, Lanza, dopo aver frequentato a Roma il corso di formazione per commissari e ottenuto un master in scienze della sicurezza, è stato assegnato alla questura di Genova dove ha ricoperto inizialmente l’incarico di vice dirigente del commissariato di Cornigliano, poi quello di funzionario addetto all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ed infine, negli ultimi tre anni, alla squadra mobile del capoluogo ligure come funzionario della II e III Sezione (Criminalità Straniera e Prostituzione – Reati contro la Persona).

Cambio anche al commissariato di Jesolo

Cambio al vertice anche nel commissariato di Jesolo dove la dirigenza del vice questore Luca Miori (nel frattempo trasferito a Treviso con il nuovo incarico di capo di gabinetto) è stata assegnata al vice questore Claudio Di Paola. Di Paola ha iniziato il suo percorso in polizia nel 1992 in qualità di agente, e da allora, ha attraversato tutte le tappe necessarie per giungere ai ruoli dirigenziali. Laureato a Bari, sua citta di nascita, in giurisprudenza con indirizzo penalistico e abilitazione all’esercitazione della professione forense, ha ricoperto molteplici incarichi presso le questure di Modena, Bari e Chieti, fino ad arrivare a Treviso dove nel 2010 è stato promosso vice questore Aggiunto e, nel 2018, vice questore della polizia. A Treviso ha svolto vari incarichi, tra cui dirigente del commissariato di Conegliano poi della squadra mobile e, infine, dell’ufficio immigrazione.

Saluta la città lagunare, infine, il commissario capo Angela Losacco, che nel corso dei due anni passati a Venezia ha svolto l’incarico di funzionario addetto all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico; Losacco, dal 4 settembre, è stata trasferita presso la questura di Roma, dove si occuperà di ordine e sicurezza pubblica come funzionario addetto all’ufficio di gabinetto.