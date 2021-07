A Ca' Foscari i primi dottorati in Intelligenza artificiale e sostenibilità

L’Università Ca’ Foscari è tra gli atenei italiani aderenti ai primi programmi di dottorato nazionale sviluppati con il cofinanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca.

I nuovi dottorati di Ca' Foscari

Saranno due i borsisti in "Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico", coordinato dalla Scuola IUSS di Pavia, che ha ottenuto un finanziamento di oltre 8 milioni di euro per più di 100 borse di dottorato solo per il primo ciclo, ed è il primo in Italia e in Europa sui temi della sostenibilità e del cambiamento climatico. I dottorandi di Ca' Foscari si occuperanno rispettivamente di un progetto che riguarda la complessità della valutazione del rischio climatico e ambientale, e dell'analisi dal punto di vista filosofico di concetti come "mondo" e "ambiente".

I dottorandi seguiranno le zioni in inglese e i corsi saranno tenuti dai professori delle trenta università aderenti. Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere presentate alla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia mediante piattaforma web (www.iusspavia.it/phd-sdc) entro le 12 del 22 luglio 2021.

Il dottorato in Intelligenza artificiale, invece, è coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Università di Pisa e parte con un finanziamento di oltre 15 milioni di euro che permette di offrire al primo ciclo oltre 170 borse: si tratta di uno dei programmi di dottorato sull’AI più grandi ed ambiziosi a livello mondiale. A dimostrazione del ruolo trasformativo dell’Intelligenza artificiale sull’economia e sulla società, questo dottorato sarà suddiviso in 5 aree di specializzazione, ciascuna coordinata da un’università capofila: Salute, Industria 4.0, Agricoltura e Ambiente, Sicurezza e Società. A Ca’ Foscari svolgeranno il dottorato due persone selezionate nell’area Industria 4.0, gestita dal Politecnico di Torino, che si occuperanno di machine learning, computer vision e dell’applicazione dell’intelligenza artificiale alle neuroimmagini. Il bando di ammissione scade alle 13 del 23.