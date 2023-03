Poste italiane attiva tre nuovi impianti fotovoltaici nei propri uffici

Proseguono gli interventi di efficientamento energetico promossi da Poste Italiane presso le proprie sedi, nell'ambito del piano per raggiungere entro il 2030 le zero emissioni nette di anidride carbonica. Nei giorni scorsi è stato collegato alla rete il nuovo sistema fotovoltaico a servizio degli uffici postali di Martellago, Oriago e San Maria di Sala, in grado di sviluppare energia per il fabbisogno elettrico delle sedi sfruttando l’irraggiamento solare.

Composti da 400 metri quadrati di pannelli posizionati sui tetti dei tre uffici, gli impianti possono generare una potenza complessiva di 67 kWh. Nella sala al pubblico di ciascun ufficio postale inoltre è stato installato un display che consente di monitorare i dati relativi alle prestazioni dell’impianto: attraverso lo schermo è infatti possibile verificare, in tempo reale, l’energia prodotta e i relativi benefici per l’ambiente, come le emissioni di Co2 evitate e l’equivalente, in termine numerici, di alberi messi a dimora.

L’installazione del sistema fotovoltaico nei tre uffici veneziani, con quello di Marcon attivato recentemente, fa parte di un più ampio progetto che prevede l’installazione di 17 impianti in Veneto (20 nel Nordest) per un totale di circa 2000 kWh all’anno. In tutto il Nordest la produzione di energia da fotovoltaico ridurrà le emissioni per 1,3 tonnellate di Co2 l’anno.

Poste Italiane anche quest’anno partecipa al “Mese Verde”: fra le iniziative rientra "L’ora della Terra" (Earth Hour), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. Sabato 25 marzo, Poste Italiane abbasserà le luci della sede Nordest di via Torino a Mestre.

La diffusione di un decalogo sui comportamenti sostenibili da adottare nella vita di tutti i giorni è l’ulteriore testimonianza dell’impegno di Poste Italiane verso una cultura ambientale: dai piccoli gesti quotidiani, all’utilizzo di tecnologia efficiente come i led per l’illuminazione o a una pianificazione razionale degli spostamenti. L’impegno per l’ambiente è uno dei pilastri cardine per arrivare all’obiettivo “zero emissioni” fissato per il 2030, come confermato dal piano strategico del Gruppo “2024 Sustain & Innovate”.