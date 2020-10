Sei nuovi percorsi di studio per le scuole superiori della provincia

Sei nuovi indirizzi formativi sono stati avviati per l'anno scolastico 2020-2021, approvati dalla Città metropolitana e all'ufficio scolastico regionale. Riguardano tre istituti scolastici, due di Venezia, uno di Mirano e un corso professionale Enaip nella sede di Dolo. I corsi: "tecnico grafico per la comunicazione on line" afferente al settore servizi commerciali; diploma di istruzione Tecnica e professionale al Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) Venezia (Istituto professionale cantieristica navale, Istituto tecnico Meccanica e Meccatronica); servizi culturali e dello spettacolo e una nuova articolazione dell’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, Arte bianca e pasticceria. Il primo al Levi-Ponti di Mirano, il secondo al Vendramin-Corner di Venezia, e il terzo al Barbarigo di Venezia, con turni anche serali di formazione.

Il nuovo corso professionale al Levi-Ponti di Mirano preparerà figure in grado di lavorare come grafico sul Web (Web Marketing, social network ecc.) e anche lo studio di due lingue straniere. Essendo in prevalenza un istituto frequentato da studenti maschi, con questo indirizzo il Levi Ponti si apre anche al mondo femminile offrendo un’opportunità attrattiva di iscrizione. Il corso inoltre si propone di ridurre la dispersione scolastica. Gli spazi necessari sono già disponibili, così come i laboratori.

Al Vendramin-Corner di Venezia i due corsi richiesti andranno a completare l’offerta formativa dell’istituto. Lo scopo è quello di offrire a persone già inserite nel mondo del lavoro le competenze oggi necessarie, da una parte relativamente alla cantieristica minore legata alla storica tradizione veneziana dei maestri d’ascia, dall’altra in riferimento a ricerca e sviluppo con Meccatronica e Automazione, competenze in elettronica legate alla meccanica indispensabili nella cantieristica navale. Gli studenti del Vendramin-Corner sono già stati protagonisti grazie agli spazi messi a disposizione dalla Città metropolitana anche al Salone Nautico dell’Arsenale di Venezia e questo nuovo corso contribuirà a valorizzare quella dei maestri d’ascia che è un’eccellenza tutta veneziana legata alla cultura della città e della tradizione della voga alla veneta.

Al Barbarigo di Venezia il nuovo indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo e la nuova articolazione dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera Arte bianca e pasticceria, vanno a completare le 4 articolazioni dell’indirizzo Cucina essendo il Barbarigo l’unico istituto alberghiero a non avere tale specializzazione. Servizi Culturali e dello Spettacolo, invece, offre una diversa opportunità in quanto molti ragazzi oggi scelgono l’alberghiero come ripiego, scelta che li conduce talvolta all’insuccesso scolastico: con questo corso si intende offrire un’ulteriore possibilità. Gli spazi necessari sono già disponibili. L’idea è quella di adibire palazzo Morosini come sede del nuovo indirizzo.

Il corso inserito tra le offerte formative dell’Enaip Veneto prevede infine l’attivazione nella sede di Dolo dell’indirizzo per operatore grafico Ipermediale, in particolare per il settore calzaturiero della Riviera del Brenta, che troverebbe la sua collocazione nella fase di realizzazione del prodotto grafico e nella successiva fase di pubblicazione dei prodotti che presenta.

