Nuovi laboratori per bambini e famiglie alla Collezione Peggy Guggenheim

Alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia arriva un nuovo ciclo di attività, dal titolo L'arte in scena, per tutti i possessori della Family Card. A partire dal 28 ottobre 2023 e fino ad aprile 2024 saranno disponibili per i più piccoli e i loro genitori sei appuntamenti nel museo veneziano per scoprire, insieme ai principali artisti del Novecento, i molteplici aspetti legati al mondo del palcoscenico, dagli elementi di scena, al dietro le quinte fino alle diverse professionalità che animano il teatro. Le scenografie di Salvador Dalì e Pablo Picasso, i costumi di Fortunato Depero, i libretti di Jean Cocteau o le serate dadaiste e futuriste costituiranno gli elementi di questo entusiasmante viaggio di approfondimento dell’arte teatrale.

Dalla creazione di una coreografia, all’arte della recitazione, dalla composizione di una colonna sonora, alla realizzazione di costumi e abiti di scena, per arrivare all’allestimento di un palco e terminare con la grande arte della regia. Così i sei appuntamenti del ciclo L’arte in scena rappresentano una preziosa, quanto rara occasione per bambini, bambine e le loro famiglie, di intraprendere un percorso alla scoperta dell’affascinante universo che si cela dietro al mondo del teatro. Diverse saranno le realtà cittadine coinvolte, dal C.T.R. - Centro Teatrale Di Ricerca, al Teatro Junghans, dall’Accademia Musicale Giuseppe Verdi, all’azienda FortunyGiudecca, al Liceo Artistico Statale M. Guggenheim.

L’arte in scena è reso possibile grazie a Il Gufo, nota azienda italiana di abbigliamento per bambini, che per il sesto anno è a fianco del museo quale sostenitore dell’iniziativa.

I laboratori sono riservati ai Soci Family Card della Collezione Peggy Guggenheim, per bambini e bambine dai 6 ai 10, e per i loro genitori. Per informazioni e prenotazioni: membership@guggenheim-venice. it; 041.2405429/440.