Medici di famiglia, due avvicendamenti a Mestre e Maerne

A Mestre e a Maerne cessano l'attivià due medici di famiglia, subito sostituiti da altrettanti colleghi. Lascia la professione a fine marzo il dottor Diego Turchetto, medico di medicina generale con ambulatorio in viale San Marco: al suo posto l'Ulss 3 Serenissima ha individuato il dottor Rasel Miah, che riceverà nella stessa sede. Sempre a fine mese lascia anche il dottor Marco Pasqualetto, del distretto di Mirano-Dolo, che operava a Maerne. Il suo posto sarà preso dalla dottoressa Francesca Motta, sempre nell'ambulatorio in via Olmo 55/D.

Spiega la dottoressa Giovanna Busso, alla guida della Direzione amministrativa del territorio: «Continuiamo a gestire le situazioni di "vacanza" determinate via via dai pensionamenti e dalle cessazioni dei medici di famiglia. Anche a Mestre e a Maerne abbiamo potuto garantire la continuità del servizio e dell'assistenza».

L'Azienda sanitaria ha informato via lettera tutti gli assistiti del dottor Turchetto e del dottor Pasqualetto: possono scegliere il loro nuovo medico di famiglia, optando tra tutti quelli operanti nell'ambito di residenza che possano accogliere nuovi assistiti. Le liste aggiornate dei MMG sono a disposizione nel sito internet dell'azienda sanitaria (https://salute.regione.veneto.it/servizi/cerca-medici-e-pediatri) e, sempre tramite il sito, è possibile effettuare la nuova scelta utilizzando il modulo informatizzato all'indirizzo https://www.aulss3.veneto.it/sportello-amministrativo: questa modalità di scelta del medico via web è la più semplice, ed è quella consigliata dall'Ulss 3 Serenissima. Per il cambio di medico l'utente può in alternativa utilizzare il portale cittadino SanitàKmZero Fascicolo, accedendo con le credenziali Spid o con la Cie.

Chi abbia necessità può infine recarsi alle sedi distrettuali di Mestre e di Martellago per effettuare personalmente il cambio-medico, ma solo previo appuntamento da prenotare online su https://serenissima.myprenota.it/Anagrafe oppure per via telefonica: gli utenti del dottor Pasqualetto possono chiamare lo 041.5401142/sportello amministrativo, dalle 12.30 alle 13.30 (negli altri orari può lasciare un messaggio in segreteria per essere richiamato); gli assistiti del dottor Turchetto possono contattare telefonicamente i diversi sportelli di Anagrafe sanitaria del loro ambito territoriale (Mestre: 041.2608169, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00; Marghera: 041.2608669, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì dalle 14.30 alle 16.00; Favaro Veneto: 041.8896843-44 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00).