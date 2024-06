Ulss 3, a giugno tre nuovi medici di medicina generale

Tre nuovi medici di medicina generale, incaricati dall'Ulss 3 Serenissima, avviano la loro attività: uno a Marghera, uno a Mira e uno a Santa Maria di Sala.

A Marghera lunedì 3 giugno è entrata in servizio la dottoressa Cecilia Sforzi, a cui l'azienda sanitaria ha affidato un incarico di medico di famiglia a tempo indeterminato, potenziando l'organico locale in vista delle future cessazioni. Sforzi si inserisce nella medicina di gruppo integrata di Marghera, e quindi svolgerà la sua attività ambulatoriale in via Canal 6. Nel territorio di Mira, l'azienda sanitaria ha incaricato il dottor Alessandro Pierazzo, che svolgerà l'attività nella medicina di gruppo integrata di via Dante 6/19. Pierazzo prende in carico, da subito, gli assititi di Dario Ballarin: nessuna incombenza per il cambio medico, quindi, per gli assistiti del medico cessante. A Santa Maria di Sala l'Ulss ha assegnato l'incarico di medico di famiglia al dottor Valentin Bogdan Panfilov, che svolgerà la sua attività in via Caltana 64/B: dal primo giugno è qui attiva una nuova medicina di gruppo, composta dal dottor Roberti, dalla dottoressa Carraro e, appunto, dal dottor Panfilov.

A Salzano l'Ulss 3 ha incaricato la dottoressa Francesca Anile, che si trasferisce qui da Santa Maria di Sala, e dal primo giugno svolge l'attività presso la medicina di gruppo di via Roma 44. Nella stessa medicina di gruppo a fine di maggio ha lasciato l'attività il dottor Enrico Libralesso, i cui assistiti sono stati assegnati direttamente alla nuova professionista. Infine, al Lido di Venezia, il dottor Stefano Vianelli, medico di famiglia, ha cessato la sua attività con la fine del mese di maggio. Gli assistiti sono stati invitati a scegliere un nuovo medico tra quelli disponibili nell'ambito territoriale.