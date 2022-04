In Veneto 101 medici di medicina generale in più

In Veneto ci sono 101 medici di medicina generale in più. I professionisti hanno concluso il corso triennale della scuola di formazione specifica organizzato e attivato dalla Regione Veneto. «Per la nostra sanità è una notizia molto importante. La formazione di nuovi professionisti rappresenta per noi una priorità – sottolinea l’assessore regionale a Sanità e Sociale – E lo è ancora di più nel momento in cui questi medici andranno ad occupare un ruolo nel territorio che è la “seconda gamba” della nostra offerta sanitaria».

«Accogliamo quindi questi camici bianchi con un benvenuto – aggiunge l’assessore – Ogni nuova figura che si prepara per entrare a operare nel nostro sistema sanitario è per noi una grande risorsa, parte di quello che mai mi stancherò di definire il nostro prezioso capitale umano».