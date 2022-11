Da Venezia nuovi voli verso l'Armenia

Wizz Air ha annunciato il lancio di 3 nuove rotte in partenza dagli aeroporti di Venezia e Verona, generando nuove opportunità di viaggio a basso costo per tutti i clienti italiani. Per quanto riguarda lo scalo Marco Polo, dal 12 gennaio sarà possibile raggiungere Erevan, elegante capitale dell’Armenia, grazie a un nuovo collegamento a frequenza bisettimanale.

Nuovi voli da Venezia e Verona

Inoltre, dal 14 gennaio e per tutta la stagione invernale, saranno attivate altri due nuove rotte che collegheranno l’aeroporto Valerio Catullo alle città polacche di Danzica e Pozna?. Le nuove rotte rappresentano un’importante aggiunta al portfolio di destinazioni della stagione invernale 2022-2023 della compagnia aerea. «Questi annunci, - dichiara Paulina Gosk, corporate communications manager del vettore - dimostrano come Wizz Air si impegni quotidianamente per offrire a tutti i suoi passeggeri sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo».

«Siamo entusiasti - aggiunge - di queste integrazioni alla nostra offerta: non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri italiani a bordo dei nostri aerei per guidarli verso mete unica dove poter dimenticare lo stress della vita quotidiana e godere appieno delle meraviglie che le caratterizzano».