Nuovo bando per la locazione di 36 alloggi in "social housing" in terraferma

Il Comune di Venezia ha pubblicato un nuovo bando per la locazione di 36 alloggi in regime di "social housing" in Terraferma per estendere l'offerta pubblica abitativa in questi territori, in particolare quella di "social housing", per intercettare quella fascia di domanda rappresentata da coloro che posseggono un reddito troppo basso per fare ricorso al mercato libero, e nello stesso tempo troppo elevato per accedere a posizioni utili del bando ERP. Quest’azione potrà facilitare l’accesso al mercato della locazione in particolare per le persone singole e i piccoli nuclei familiari.

Inoltre l’iniziativa potrà incentivare i cittadini, con attività lavorative legate all’ambito territoriale, e potrà rappresentare un importante sostegno alle altre iniziative in tema di “Social Housing” ed ERP messe in atto nel corso degli ultimi anni. Inuclei interessati, al momento della presentazione della richiesta, dovranno essere già in possesso della certificazioni ISEE con valore complessivo non inferiore a 6 mila euro e non superiore a 25 mila. Le domande potranno essere presentate sino al 13 agosto 2022.