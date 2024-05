Un nuovo ristorante Burger King a San Donà di Piave

Ha aperto ieri a San Donà di Piave, un nuovo ristorante Bruger King. Il ristorante si trova in via Noventa 132, impiega 30 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 544 metri quadri, con 124 posti a sedere interni e 38 esterni. Prevista inoltre una corsia dedicata al "drive thru", che consente il ritiro dell’ordine dalla propria automobile, oltre che il servizio di "home delivery", per ricevere i prodotti direttamente a casa.

All’interno del ristorante, sarà possibile effettuare l’ordine attraverso diverse modalità, tra queste la nuova possibilità di ordinare dal tavolo tramite un qr code, che, inquadrato, rimanda all’app proprietaria Burger King. È inoltre disponibile anche il nuovo servizio al tavolo, che permetterà ai clienti di ricevere il proprio pasto comodamente seduti.

Prosegue anche nel 2024, in continuità con lo scorso anno, la crescita dell’azienda su tutto il territorio italiano, dove è presente con 273 ristoranti, 34 dei quali aperti nel solo 2023.