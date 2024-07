Un centro civico a Martellago per le associazioni del territorio

Il comune di Martellago avrà un centro civico per le associazioni del territorio. È stata infatti siglata ieri, presso il centro direzionale di CentroMarca Banca (Cmb) a Treviso, un'intesa tra il Comune di Martellago, guidato dal sindaco Andrea Saccarola, e Cmb, rappresentata dal presidente Tiziano Cenedese e dal direttore generale Claudio Alessandrini.

L'accordo prevede la cessione al Comune dello stabile "Giardino Santo Stefano" di via Fapanni da parte dell'istituto bancario, il quale riconosce l'importanza di dotare Martellago di un centro civico adeguato per la comunità; Cmb ha infatti deciso di rendere possibile questa iniziativa e di farsi carico della ristrutturazione dell'edificio, trasformandolo in un moderno e funzionale punto nevralgico per le attività associative del territorio.

«Oggi è un giorno importante per Martellago - ha commentato Saccarola -. Maerne e Olmo disponevano da anni di un centro civico. Il capoluogo ne era ancora sprovvisto. Con questa firma andiamo a coprire questa mancanza. La banca ha dimostrato la grande attenzione che l'istituto ha da sempre nei confronti dei nostri paesi e i suoi cittadini, permettendo così di dare risposta a due importanti esigenze della comunità: una provvisoria, quella degli spazi necessari ai nostri anziani per lo svolgimento delle loro attività ricreative, in attesa della ristrutturazione della sede della Pro Senectute e una definitiva, quella di uno spazio dedicato allo studio per i nostri studenti».

«Crediamo fermamente nel valore del volontariato e dell'associazionismo che rappresentano un patrimonio inestimabile per tutti noi - ha detto Cenedese -. Così come crediamo nella determinazione e nell’impegno dei giovani. Per questo abbiamo deciso di dedicare, all’interno dei nostri locali di Piazza Vittoria, un luogo che rimanga permanentemente a testimonianza dell’operatività delle nostre generazioni, che possa ospitare gli studenti e diventare un punto di incontro per tutti». Gli ha fatto eco Alessandrini, spiegando che i giovani «attraverso questo importante progetto potranno continuare a svilupparsi promuovendo la coesione sociale, l'inclusione e la solidarietà, pilastri fondamentali della nostra società».



I lavori di ristrutturazione, finanziati da Cmb, partiranno a settembre 2024 e saranno completati nel 2025, rendendo il "Giardino Santo Stefano" un moderno e accogliente punto di incontro per tutti gli esponenti del mondo del volontariato. Nel frattempo, la banca ospiterà temporaneamente l’associazione presso i propri locali di Piazza Vittoria 11.