Chioggia, nuovo commissariato di polizia nella cittadella della giustizia: firmato il protocollo d’intesa

É stata approvata la bozza definitiva del protocollo d’intesa tra Comune di Chioggia, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia e Agenzia del Demanio, diretto alla razionalizzazione e la riallocazione del commissariato di polizia nel compendio immobiliare di proprietà del Comune di Chioggia denominato “Cittadella della Giustizia” a Borgo San Giovanni. Una parte del compendio in viale della Stazione rimarrà destinata a sede degli uffici del giudice di pace.

«La mia idea del 2012 sarà presto realtà – spiega il sindaco di Chioggia Mauro Armelao – dieci anni fa, infatti, come sindacato di polizia, proposi a prefetto, questore e all'amministrazione Casson, che la Cittadella della Giustizia, inaugurata nel 2000 e costata 2 miliardi e 700 milioni di lire, sarebbe potuta diventare la nuova sede del commissariato. Già allora pensavo che le caratteristiche e l'ubicazione sarebbero state perfette per le attività della polizia, soprattutto per la sua posizione strategica - appena fuori dal centro storico e non condizionata da acque alte e dal mercato settimanale - e per la disponibilità di ampi spazi come uffici, sale, parcheggio interno ed esterno e di un possibile approdo».



Una volta firmato il protocollo, si dovrà pronunciare il consiglio comunale per la cessione dei diritti di superficie e l'affidamento in uso dell'area al Ministero dell'Interno, che rimarrà comunque all'interno del patrimonio comunale. «Va detto che in questi anni – aggiunge il sindaco Mauro Armelao – si sono susseguiti numerosi tavoli ed incontri tenutisi con tutte le amministrazioni coinvolte e, alla luce dell'impossibilità di ricorrere allo strumento della permuta per molto tempo perseguita, per l'acquisizione del bene da parte dello Stato, è emersa la possibilità della cessione della Cittadella della Giustizia in diritto di superficie da parte del Comune. Avere un nuovo Commissariato, adeguato alle moderne esigenze, è una vittoria per la città intera e darà finalmente dignità a tutto il personale della polizia di Stato».