Cavallino, entro l'anno la prima pietra del nuovo distretto sociosanitario

Entro la fine dell'anno la posa della prima pietra per il nuovo distretto sociosanitario di Cavallino Treporti. Una nuova e ampia struttura, in località Ca’ Savio che, grazie ai fondi del Pnrr, al suo interno vedrà nascere anche la Casa della Comunità. In via Treportina il nuovo edificio ospiterà le cure primarie, quindi medici di famiglia, pediatri, la continuità assistenziale; il punto prelievi, il cup, servizi sociali per la persona e la famiglia, attività consultoriali, la medicina turistica, il punto di primo intervento. Inoltre varie attività ambulatoriali specialistiche come l’oculistica, l’otorinolaringoiatria, l’urologia, l’endocrinologia, la diabetologia, l’ortopedia, la reumatologia, il punto prelievi ed altre.

Quella svolta dell’Ulss 4 a Cavallino Treporti è un’attività ad ampio raggio, in costante aumento, che usufruirà di importanti innovazioni strutturali, inoltre l’utenza di questo territorio può contare sulla stessa priorità di accesso alle cure anche in territorio veneziano dell’Ulss 3. Il punto sulle attività svolte a Cavallino Treporti è stato illustrato in questi giorni dalla direzione generale e dalla direzione dei servizi sociosanitari dell’Ulss 4.

I numeri dell'Ulss 4

Nell’area anziani, nel 2022 tre infermieri specialisti del servizio assistenza domiciliare integrata hanno seguito 363 pazienti effettuando 5182 accessi domiciliari e di questi 166 per cure palliative. La centrale operativa territoriale in questo territorio ha preso in carico 171 persone fragili (sempre nel 2022) accompagnandole nel passaggio dal ricovero ospedaliero all’ospedale di comunità, in centri servizi residenziali ed hospice. Nell’area minori, nell’ambito della neuropsichiatria, tutela minori e consultorio, sono stati valutati dal servizio Infanzia, Adolescenza, Minori e Giovani, 284 persone, e sempre in questo contesto sono state svolte varie edizioni di “Genitori +”, ossia un'attività di prevenzione nell’ambito della depressione post partum, incidenti domestici, allattamento e sicurezza stradale. Il servizio di neuropsichiatria infantile ha inoltre certificato situazioni di handicap per 42 persone. Nell’ambito della salute mentale, il servizio svolto da psichiatra, psicologo, infermiere ed assistente sociale, ha in carico 133 persone le quali vengono seguite a livello ambulatoriale, domiciliare, individuale, con incontri di gruppo e colloqui con i familiari.

Nell’area disabilità, il servizio dedicato ha in carico 47 persone delle quali 5 in comunità-alloggio e 13 di queste usufruiscono di un servizio di semiresidenzialità. Non mancano inoltre le progettualità di lavoro per queste persone: sono infatti 16 le persone gestite dal servizio di integrazione lavorativa con progetti di varia tipologia, mentre per quanto riguarda le dipendenze il Ser.D ha in carico 71 persone di Cavallino Treporti per consumo di sostanze, abuso di alcol e gioco d’azzardo. «Continua il dialogo, costante, con tutte le amministrazioni comunali – ha dichiarato il direttore generale dell'Ulss4, Mauro Filippi - sia per programmare la migliore organizzazione territoriale e sia per garantire la continuità assistenziale anche in un periodo difficile, dove la scarsa disponibilità di professionisti sconta la carenza sul mercato del lavoro, auspicando che questo possa rientrare quanto prima».