Via libera al nuovo distretto socio sanitario a Marghera

Marghera avrà un nuovo distretto sanitario. Centrale, moderno, collegato con i mezzi pubblici e funzionale. Così l'assssore alle politiche sociali di Venezia, Simone Venturini, annuncia che la giunta ha approvato la delibera di consiglio comunale che prevede l’adozione di una variante al piano degli interventi necessaria per la modifica della zonizzazione dell'area dove verrà realizzato il nuovo distretto socio sanitario in Piazza Municipio a Marghera, area su cui oggi insiste l'ex asilo Sacro Cuore.

La variante prevede anche la modifica della zonizzazione del lotto su cui c'è l'attuale distretto in via Tommaseo (blocchetto di tre piani già inserito in contesto residenziale) che, su richiesta dell'Ulss 3 Serenissima, verrà valorizzato con destinazione residenziale. «Si tratta di un'operazione attesa da tanto tempo per la quale l'Ulss3, la Regione e il Comune hanno lavorato di concerto e senza sosta - dice Venturini -. Con questa delibera si conclude una prima fase e ne inizia una seconda: la progettazione e la realizzazione del nuovo distretto in tempi veloci». La sede di via Tommaseo continuerà infatti ad operare fino all'entrata in funzione del nuovo distretto". «Un passaggio fondamentale, che permette di completare il cammino preparatorio - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato - e consente all'azienda sanitaria di proseguire nel suo obiettivo di edificare la nuova sede».