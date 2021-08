Tre milioni di euro per il nuovo distretto socio sanitario

Con l’avvio nella nuova sede di alcune attività aperte al pubblico da oggi l'ex tribunale di San Donà di Piave ritorna in vita con una nuova destinazione d'uso: è ora sede del distretto socio sanitario e del dipartimento di prevenzione dell’Ulss4.

I lavori

Dopo alcune ristrutturazioni e lavori di adeguamento interni, in queste ore ha infatti aperto lo sportello amministrativo del distretto sociosanitario, noto come anagrafe sanitaria, che mantiene l’organizzazione operativa giù in essere. All’interno dell’edificio di via Trento, a pochi metri dalla sede precedente, sono oggi attivi anche l'ambulatorio veterinario (precedentemente in via Deledda), la Centrale Operativa Territoriale COT, il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI, la segreteria del distretto e delle Cure Primarie, il servizio di Contact Tracing ed alcuni uffici amministrativi del distretto sociosanitario. Il trasloco dalla vecchia alla nuova sede procederà anche nei prossimi giorni sino al completo trasferimento di tutte le attività.

I costi

«Chiudiamo un percorso nato qualche anno fa con il mio predecessore e finalmente, dopo aver terminato l’iter amministrativo per l'acquisizione dell'edificio in possesso di una società di leasing, ora possiamo finalmente avviare le prime attività - commenta il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi - . L'acquisizione del palazzo ci permette non solo di far rinascere un simbolo della città e di metterlo al servizio della collettività, ma anche di non pagare più l'affitto della precedente sede, e in particolare di avere a disposizione una struttura moderna, confortevole, recente, con spazi che consentono di distribuire meglio uffici e ambulatori per l'utenza, separando i percorsi in base al tipo di richiesta. Giovedì 2 settembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale con la partecipazione del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia». L'Ulss 4 ha acquisito l'ex tribunale dalla società di leasing “Bnp Paribas Lease Group Solutions S.p.a.” al costo di 2,5 milioni di euro, a questo importo, per il riavvio degli impianti, adeguamenti e modifiche strutturali, si è aggiunta una spesa di 500 mila euro, portando il costo complessivo a 3 milioni di euro.