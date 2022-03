Ulss 3: arrivato Evusheld, il primo farmaco preventivo contro il Covid

Il nuovo farmaco per la cura preventiva del Covid è arrivato nella farmacia ospedaliera dell'Ulss 3 Serenissima. Il suo nome è Evusheld e si tratta del primo trattamento che può essere somministrato in soggetti non positivi al Covid. Sviluppato da Astrazeneca, è indicato per i pazienti con deficit del sistema immunitario. Persone fragili che, pur vaccinate, non avrebbero una risposta immunitaria che potrebbe portare a un livello adeguato di copertura anticorpale.

Sono una novantina i trattamenti arrivati a Venezia. Rispetto agli anticorpi usati fino ad oggi, che venivano somministrati nei pazienti già positivi al Covid con importanti fattori di rischio (anziani o con patologie serie), questo farmaco, composto da due anticorpi monoclonali (tixagevimab e cilgavimab), viene utilizzato prima che le persone si infettino. «L'Ulss 3 ha già cominciato a vagliare l'elenco dei pazienti per i quali è indicato il trattamento, che saranno contattati nei prossimi giorni - spiega Sandro Panese, direttore delle Malattie Infettive dell'Ulss 3 Serenissima -. Si tratta di casi in cui la risposta anticorpale stimolata dal vaccino non c’è o è insufficiente. Infatti, una delle caratteristiche su cui selezionare i pazienti è proprio il dosaggio degli anticorpi».

I pazienti verranno sottoposti al test degli anticorpi e solo quelli che non manifestano un livello di anticorpi adeguato potranno ricevere la somministrazione di Evusheld. «Gli studi preliminari hanno dimostrato un’efficacia di Evusheld nel ridurre lo sviluppo del Covid dell'83%, una capacità protettiva notevole», aggiunge Panese. La somministrazione prevede due fiale iniettate contemporanamnte in due sedi diverse dll’organismo.