Un milione e mezzo di investimento, una superficie coperta per l'attesa dei passeggeri di oltre 124 metri quadri, due emettitrici automatiche, un ledwall da 75 pollici per le comunicazioni, due pannelli infoutenza per gli orari in tempo reale e tornelli in entrata e uscita con varchi dedicati alla priority per i possessori di tessera Venezia Unica. È stato inaugurato venerdì mattina il nuovo impianto di Murano Faro del servizio di trasporto pubblico di navigazione Avm Actv.

La costruzione dell’impianto beneficia dell’esperienza accumulata negli anni dagli uffici tecnici per la costruzione dei pontili del servizio di trasporto pubblico in laguna, con l’obiettivo di garantire massima resistenza e durata: i pali di fondazione sono in cemento armato, le travature sono in calcestruzzo, la pavimentazione vede un mix tra doghe in legno tropicale per le aree esterne e calcestruzzo per le aree coperte, la struttura di copertura è fabbricata in carpenteria metallica rivestita in zintek, il locale tecnico e impiantistico è in acciaio, rivestito in legno e i tornelli sono ancorati alla copertura per evitare interferenze con eventuali acque alte. Il tutto con illuminazione a led.

Confermato il transito delle linee 3, 4.1/4.2, 12 e 13, che ora tornano all’approdo originario. «A Venezia dopo la disastrosa acqua alta del 12 novembre 2019 continuiamo a portare avanti tutti quei lavori che ci hanno consentito di riportare la normalità anche al trasporto pubblico acqueo - ha commentato l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso - Una città che, ferita dai 187 centimetri d'acqua, stiamo riconsegnando ai cittadini e a quanti la frequentano sempre più ordinata, decorosa e sicura, nonostante i due anni di pandemia».

«Abbiamo fatto i lavori senza interferire troppo con l’utenza - ha dichiarato l'assessore alle Società partecipate Michele Zuin - Con questa inaugurazione abbiamo la dimostrazione di quanto Avm Actv e Vela stiano investendo sia sulle infrastrutture che sui battelli in tutto il territorio. Prosegue quindi sia l’adattamento tecnologico degli imbarcaderi che quello della differenziazione tra imbarco per turisti e per residenti. Altrettanto importante l’aspetto della sicurezza, poiché i nuovi approdi sono dotati di telecamere».

«La messa in sicurezza del pontile andrà ora vantaggio di tutta la cittadinanza - le parole del consigliere delgato ai Rapporti con le Isole, Alessandro Scarpa Marta - Ringrazio anche tutti gli abitanti, sempre attenti a farci segnalazioni per migliorare la nostra città. La prossima settimana inaugureremo a Pellestrina l’imbarcadero del vaporetto che va a Chioggia». All'inagurazione anche il vicepresidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Lorenzo Pacagnella.

«Sono soddisfatto per questa nuova apertura - ha detto il direttore della Mobilità lagunare Gianluca Cuzzolin - che rappresenta lo sforzo condotto dall’azienda non solo per dare risposta alle esigenze dell’esercizio ma anche per intervenire sulle fasi di salita, discesa e attesa che impattano sulla vivibilità dell’isola, dei suoi cittadini e dei visitatori». «Al nuovo impianto di Murano Faro abbiamo voluto dedicare particolare attenzione al digitale per la vendita e la comunicazione - ha affermato il direttore operativo di VeLa Fabrizio D’Oria - Stiamo programmando gli sviluppi futuri mantenendo un saldo presidio della rete di vendita fisica e affiancando a questa i nuovi canali digitali».