Al via il progetto per il nuovo interporto Rivers di Venezia

E' stato presentato oggi, al terminal Intermodale di Marghera, il piano di sviluppo industriale di Interporto Rivers di Venezia, salvato lo scorso anno dal fallimento con un investimento di 20 milioni di euro attraverso Rivers Docks, società del Gruppo Orlean Invest Holding.

È stato illustrato il progetto di sviluppo integrato di Interporto Rivers Venezia, per rendere lo scalo un polo logistico di eccellenza nel Nord Est e punto di riferimento per l’intera area economica del Triveneto, ma non solo. Grazie alle sue caratteristiche geografiche e di interconnessione avanzata alle principali arterie ferroviarie e stradali, infatti, l’area portuale veneziana è un naturale sbocco delle principali direttrici nord-sud, est-ovest per Europa, Mediterraneo, Middle East e Africa.



Interporto Rivers Venezia ha l’obiettivo di diventare un terminal multipurpose di riferimento sul modello internazionale, offrendo una gestione integrata dell’intera catena logistica. Obiettivo è andare oltre i normali processi produttivi portuali e per far questo sarà fondamentale lo sviluppo di professionalità inedite, facendo di Interporto Rivers un hub di ricerca e sviluppo in ambito Hr, con la creazione di posti di lavoro in un contesto di eco-sostenibilità. «L’obiettivo di Interporto Rivers Venezia può essere dunque sintetizzato nella formula: più efficienza, più servizi, più sostenibilità, più sicurezza, più produttività - spiegano dalla società -. In un quadro di sana concorrenza, ma parallela capacità di far sistema con gli stakeholder del settore e gli attori impegnati nell’area portuale veneziana. I prossimi mesi saranno ricchi di opportunità, determinate dal Pnrr. Opportunità che potranno essere colte solo da aziende dinamiche, orientate a investimenti importanti, ma anche a rivedere e aggiornare i propri processi produttivi».