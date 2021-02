Nuovo libro per bambini di autrice veneziana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Esce ufficialmente domani il nuovo libro “Il colibrì smeraldo” edito da Giovanelli edizioni in seguito alla vincita del Premio Giovanelli 2020. L’autrice è la veneziana Silvia Favaretto, residente a Marcon, docente della Scuola Media di Favaro. Il libro, che descrive le avventure del piccolo volatile centroamericano, è una riflessione per grandi e piccini sulla necessità di prendersi cura dell’ambiente. La pubblicazione dell’opera giunge come un sigillo ad un anno in cui la scrittrice si è aggiudicata vari riconoscimenti come la vincita della sezione donne italiane al premio Lingua Madre al salone del libro di Torino, la menzione al Premio Casa delle donne a Roma e altri riconoscimenti sia per la scrittura che per le arti grafiche. “In questo periodo nero per la cultura” sostiene Favaretto “iniziative come i concorsi ci tengono saldi nella nostra motivazione a continuare a creare, nonostante tutto”.