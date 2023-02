Esce oggi in libreria per Mondadori il nuovo romanzo di Sandro Frizziero

Esce oggi Il bene che ti voglio, il nuovo romanzo del chioggiotto Sandro Frizziero, edito da Mondadori. Classe 1987, lo scrittore è stato finalista al Premio Campiello 2020 con Sommersione (Fazi Editore), e ora torna in libreria con un'opera «che coniuga raffinatezza di stile, causticità di sguardo e liricità».

La trama

È la vigilia di Natale e Alessio Gorgosalice si affretta sul vialetto di Villa della Pace, la residenza per anziani in cui vive nonna Armida. Ha bisogno di parlare con lei. Non che si aspetti grandi risposte: la demenza senile le consente a stento di riconoscere chi ha davanti. Ma il suo obiettivo, forse, è un altro. Alessio ha poco più di trent’anni, fa l’assicuratore e ha una vita estremamente regolare.

È sposato con Isabella e insieme abitano in una villetta a schiera acquistata grazie all’aiuto del suocero. Ogni giorno Isabella, ingegnere che si occupa di progettare e collaudare impianti, gli prepara un pasto sano da portarsi al lavoro, che Alessio accetta con un sorriso. Ma sotto la superficie levigata di una vita come tante fremono istinti selvaggi, risvegliati dalla relazione extraconiugale che Alessio intrattiene con Barbara.

«Con una voce brillante, complessa, divertita e fantasiosamente ipertestuale, - scrive l'editore - il narratore segue il magma dei pensieri di Alessio negli abissi dell’introspezione per poi andare a stanare tutti gli altri personaggi fino ad assumerne il punto di vista. Una scrittura unica, raffinata e ironica, quella di Sandro Frizziero, che si è imposta fin dal suo esordio Confessioni di un Neet».