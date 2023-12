Una Onlus di Portogruaro lancia un nuovo mezzo di trasporto per anziani

Il prossimo 16 dicembre 2023, alle ore 11.00, presso lo Space Mazzini di Lugugnana di Portogruaro sarà presentato al pubblico il nuovo mezzo di trasporto per persone anziane in difficoltà, finanziato dalla Onlus Fondazione Santo Stefano. Si tratta di un progetto che rientra nel Bando 22/2023. L’Associazione Pensionati Lugugnana/ODV ha, infatti, completato l’acquisto di una vettura per la realizzazione di un servizio di accompagnamento e “trasporto protetto” in grado di offrire maggiori risposte a chi non ha una rete familiare di supporto.

"Il mezzo - afferma Antonio Bertoncello, presidente della Fondazione Santo Stefano - sarà a disposizione dell’Associazione Pensionati Lugugnana che, da 14 anni, è impegnata con i suoi Volontari nel trasporto protetto gratuito di persone in difficoltà e non autosufficienti verso gli ospedali e le case di cura, grazie ad un minibus attrezzato per il carico di carrozzine".

L’idea nasce dalla volontà di incrementare il servizio per il “trasporto ed accompagnamento di persone anziane in difficoltà” e aprirlo anche agli anziani autosufficienti, ma che non hanno i mezzi per spostarsi autonomamente.

"Grazie ad un folto gruppo di autisti Volontari, di cui fanno parte anche 5 donne - fa sapere Angelo Segato, presidente dell’Associazione Pensionati Lugugnana – la nostra realtà si pone l’obiettivo di supportare quelle situazioni di maggiore precarietà e bisognose di collegamenti, nelle frazioni di Lugugnana e Giussago, creando occasioni di aggregazione per combattere l’isolamento e la solitudine".

L’acquisto è stato finanziato per 5.000,00 € attraverso il Bando 33/2023 promosso da Fondazione Santo Stefano Onlus e completato grazie al sostegno di famiglie, aziende, associazioni ed enti del territorio.