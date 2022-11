Giovani veneziani aprono un negozio di abbigliamento nella città storica

Due giovani imprenditori veneziani, Filippo e Jacopo Linassi, hanno aperto a Venezia nei pressi di Campo San Salvador a San Marco, un nuovo negozio di abbigliamento, "Calle del Lovo", scegliendo di aprire in una zona in cui i locali erano sfitti da mesi.

Il nuovo negozio di due fratelli veneziani

Pur essendo giovani e alla loro prima esperienza "in prima linea", i due fratelli si ispirano alla tradizione di famiglia e come terza generazione puntano a continuare sulla strada già tracciata dai familiari, mettendosi in gioco in un momento delicato e difficile. «Con piacere condividiamo la notizia di una nuova apertura in città, che proseguendo sulle linee guida indicate dall'amministrazione punta sulla qualità, nello spirito della rivitalizzazione e valorizzazione, scegliendo di aprire dove i locali erano sfitti da mesi», spiega la direzione di Ascom Venezia.

Il presidente dell'associazione, Roberto Magliocco, plaude all'iniziativa dei due giovani veneziani: «Siamo orgogliosi nel riscontrare - dice - che c’è ancora chi ripone fiducia nell’investire in città storica, con l’augurio possiate dare ulteriore spinta e ispirazione a giovani come voi».