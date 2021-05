Apre a Nave de Vero il negozio CMP dei F.lli Campagnolo

Nuovo store per la storica azienda veneta, che si sviluppa su una superficie di 140 metri quadrati

CMP, brand di abbigliamento della storica azienda veneta F.lli Campagnolo, ha scelto il centro commerciale Nave De Vero a Marghera per aprire il suo ventesimo store monomarca in Italia. Il negozio si sviluppa su 140 metri quadrati, dove sono esposti gli articoli delle nuove collezioni SS21, dedicate agli appassionati di trekking, hiking, trail running, corsa, bici e fitness, senza dimenticare proposte di stile urban per la vita di tutti i giorni.

CMP a Nave de Vero

«Ogni apertura è un traguardo importante ma quando questa avviene nel proprio territorio d’origine è ancora più emozionante e significativa. - afferma il Ceo Fabio Campagnolo - Questo opening è un segnale di solidità della nostra azienda, che nonostante la crisi pandemica continua ad investire per avvicinare sempre più persone al mondo outdoor e allo sport, proponendo collezioni d’abbigliamento adatte a tutta la famiglia e a tutte le esigenze».