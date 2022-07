Ulss 4, aperto il primo ospedale di comunità

È stato attivato in questi giorni il primo ospedale di comunità dell'Ulss 4, all’interno del Centro Servizi “Stella Marina” a Jesolo. Si tratta di una struttura sanitaria residenziale extraospedaliera di ricovero temporaneo, volta a garantire cure intermedie, ovvero per quei pazienti che non necessitano di permanenza in ospedale ma che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica con assistenza sanitaria continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio. La stessa struttura può accogliere anche pazienti provenienti dal domicilio o dal pronto soccorso che necessitano di cure per stabilizzare scompensi da patologie croniche che non richiedono ricovero ospedaliero.

L'ospedale di comunità è costituito da 24 posti letto, all’interno lavorano personale medico, infermieri e operatori socio sanitari; all’occorrenza un fisiatra, un fisioterapista, un logopedista. «Avviamo il nuovo modello organizzativo predisposto dalla Regione per prendere in carico i pazienti in modo più appropriato, lasciando agli ospedali il compito di garantire le cure per acuti – spiega il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi - . Un’equipe multiprofessionale, strutturata appositamente per questa attività, valuta le richieste provenienti dai reparti ospedalieri e definisce il progetto a misura di utente, al fine di offrire il miglior servizio e percorso di cura».

La programmazione nel territorio Ulss 4 prevede complessivamente la presenza di 80 posti letto in 4 strutture. Oltre al Centro Servizi Stella Marina, Jesolo ospiterà un ospedale di comunità all’interno del presidio ospedaliero di Jesolo (22 posti letto); un’altra è già stata realizzata e partirà a breve nel Centro Servizi Monumento ai Caduti di San Donà di Piave (14 posti letto) e ancora nella residenza per anziani Giuseppe Francescon di Portogruaro (20 posti letto).