Aperto il nuovo parcheggio del municipio di Jesolo

Un'area per la sosta di 50 macchine: è stato aperto lunedì il nuovo parcheggio del municipio di Jesolo. Situato a sud-est dell’ingresso principale dell’edificio comunale, rappresenta un’estensione di quello esistente. Lo spazio occupa una superficie di circa 1.700 metri quadrati e i lavori per la realizzazione sono iniziati a febbraio, per una spesa di 202.000 euro. Sono stati installati i sottoservizi, l’impianto di illuminazione, la pavimentazione drenante con piastrelle di delimitazione dei posteggi ed è stato seminato il prato.

Per garantire la miglior fruibilità e la sicurezza dell’area, l’amministrazione ha istituito un senso unico in entrata e in uscita del parcheggio: l’accesso all’area avviene attraverso il collegamento con il vecchio parcheggio mentre l’uscita è prevista lungo il tratto di via Sant’Antonio che costeggia il fiume Sile, adiacente il ponte San Giovanni. «Da tempo gli utenti lamentavano l’impossibilità di trovare un posto nel parcheggio a ridosso del municipio, in alcuni giorni in particolare, e la nuova area risponderà a questa esigenza – commenta il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Si tratta di un’opera che ereditiamo e che abbiamo portato a compimento, prevedendo degli aggiustamenti per quanto ci è stato possibile fare senza determinare ulteriori spese per l’ente. Nei prossimi mesi contiamo di riuscire a definire altri piccoli ma importanti interventi, a cui non si era pensato prima».