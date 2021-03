Parcheggi per donne in gravidanza, colonnine elettriche, più posti auto: il parcheggio dell'ospedale di Jesolo rimesso a nuovo

Il piazzale dell'ospedale di Jesolo ha un nuovo look: più posti auto, nuova pavimentazione, nuova viabilità e uno sguardo al futuro con lecolonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il tutto con un investimento di 201 mila euro. Questa mattina il direttore generale dell'Ulss 4 Mauro Filippi, insieme all’assessore regionale Francesco Calzavara, al sindaco Valerio Zoggia, a personale medico e sanitario, ha presentato la novità.

In cinque mesi di lavori, il piazzale di 2900 metri quadri, dedicato in gran parte alla sosta dei veicoli sia per l'utenza e sia per il personale dell'Ulss 4, è stato completamente rinnovato. L'intervento svolto in due stralci ha previsto in primis la rimozione dell’asfaltatura nella parte destra del piazzale per procedere alla posa di tubazioni drenanti e poi, in superficie, di una pavimentazione “grigliata”. Un secondo stralcio dei lavori ha interessato la parte sinistra del piazzale (a ridosso del pronto soccorso) dove con la stessa procedura sono stati realizzati altri parcheggi per mezzi di emergenza, di pubblica sicurezza e taxi. «Continua il percorso di riqualificazione ed ammodernamento per il nostro ospedale fronte mare – ha spiegato il direttore generale Mauro Filippi –. Questo piazzale migliora l'accesso alla struttura e aumenta e disciplina le soste, ha una capacità drenante decisamente migliore alla precedente. E’ stata inoltre migliorata la vivibilità nell’area d'ingresso alla struttura, in precedenza luogo di soste selvagge, è stato mantenuto il verde ed è stata illuminata tutta l’area di 2600 mq con la presenza di lampade a basso consumo energetico e a ridotto inquinamento luminoso».

L’area destinata al parcheggio può ora ospitare più veicoli grazie alla disponibilità di 50 posti auto di cui 6 riservati ai veicoli di persone con disabilità, 3 per donne in gravidanza o mamme con bambini piccoli al seguito, 4 posteggi sono forniti di colonnina di ricarica elettrica. Non mancano quindi gli stalli per biciclette e un'area riservata ai ciclomotori. «Un nuovo tassello per il rinnovamento del nostro ospedale – ha aggiunto il sindaco Valerio Zoggia – è una struttura che passo dopo passo ha trovato una propria vocazione e che oggi è apprezzata sia dai nostri concittadini e sia dai turisti che soggiornano qui durante l'estate». Il sindaco Zoggia ha infine annunciato che a breve inizieranno i lavori per la realizzazione del parcheggio in via Levantina, antistante l’ospedale.