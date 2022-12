Un nuovo parco a Chirignago con piastra per il fitness, porte da calcetto e aree cani

Un investimento da 700 mila euro per la realizzazione del nuovo parco di via Oriago a Chirignago, la riqualificazione delle aiuole di via Torino a Mestre, la manutenzione della recinzione della pista polivalente in piazzale della Concordia e la messa a dimora di nuove alberature in terraferma. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi la delibera con il progetto definitivo per migliorare e potenziare le aree verdi di Venezia.

Il nuovo parco di Chirignago

Il parco di via Oriago sorgerà su un ettaro e mezzo di superficie, con recinzione lungo tutta l'area del parco con apertura e chiusura di due cancelli di accesso. È prevista la realizzazione di due percorsi, uno ciclo-pedonale e uno solo pedonale, con finitura in materiale drenante. «I percorsi - spiega l'assessore all'Ambiente, Massimiliano De Martin - permettono di raggiungere i due nuclei abitati senza passare per la trafficata via Oriago. Verrà allestita un' area giochi con tappeto idoneo e con giochi per piccoli e adolescenti, un'area per il calisthenics, due porte da calcetto, due aree cani, fontanelle per gli animali, giochi di agility e panchine per i proprietari a ridosso di una striscia boscata». Sarà installata anche una rete di illuminazione pubblica e saranno previsti tavoli per pic-nic, porta bici, panchine e due fontanelle.

«Il secondo intervento - aggiunge l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - prevede la sistemazione dei parterre di via Torino, che necessitano di una nuova riqualificazione. Una decisione che va anche nella direzione di dare nuovo decoro a una zona importante della città, anche considerando l'apertura del ponte viario verso il Vega e il passaggio della pista ciclabile verso Forte Marghera con flussi ciclopedonali notevoli». Nello specifico, sarà rifatto l'impianto di irrigazione, e saranno messe a dimora circa 5.700 nuove piante arbustive lungo i vari parterre con piante che fioriscono in momenti diversi.