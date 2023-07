Noale accoglie don Sandro, il nuovo parroco

C’era curiosità a Noale per l’arrivo del nuovo parroco, don Sandro Dalle Fratte, 61enne originario di Zianigo. D’altra parte, l’attesa è stata lunga, considerato che per la sua nomina si sono dovuti attendere parecchi mesi. «È colpa mia, e di questo vi chiedo perdono», ha detto il vescovo Michele Tomasi, domenica durante la cerimonia di insediamento in una chiesa gremita di fedeli, ringraziando i noalesi per aver supportato i sacerdoti in questo periodo.

«Avete dato prova di essere una comunità unita e sono certo che saprete accogliere don Sandro, facendolo sentire a casa, mettendolo nelle condizioni di dare il meglio di sé - ha continuato il presule, che poi ha avuto parole di riconoscenza anche per don Nicola Stocco, il vicario che ha retto la parrocchia dopo la partenza di don Mensi -. Queste sono esperienze che fanno curriculum».

Grande commozione per don Sandro, accolto all’ingresso della chiesa dalle note del Corpo filarmonico e dal saluto del sindaco Patrizia Andreotti (che è stata sua compagna di liceo al Pio X). «Quando il vescovo mi ha chiesto se fossi stato disponibile a venire a Noale, ho detto subito di sì. Ma non avrei mai pensato - ha detto il nuovo arciprete - che questo ingresso in parrocchia fosse così emotivamente complesso». Don Dalle Fratte ha, infatti, confidato di avere il papà ricoverato proprio all’ospedale di Noale in condizioni molto gravi. Presenti alla cerimonia, anche la mamma e la sorella (l’altro fratello assistiva il papà) e numerosi fedeli provenienti dalle parrocchie di Selvana e di San Gaetano di Montebelluna (Treviso).

Al termine della cerimonia in chiesa, il benvenuto della parrocchia, letto da una rappresentante del consiglio pastorale: «Ringraziamo il vescovo per averci dato un parroco tutto per noi, cosa oggi non così scontata. E diciamo a don Sandro che siamo desiderosi di metterci in cammino con lui, nella complessità della nostra comunità, facendo della diversità un valore».

(Foto di Massimo Svegliati)