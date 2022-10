Alessandro Borghese crea un piatto a tema Halloween per il suo ristorante di Venezia

Le tavolozze di colore si tingono di viola e arancione, tra le vetrine fanno capolino fantasmi e zombie e la zucca si prende la scena. Il ristorante AB - Il lusso della semplicità di Alessandro Borghese, a Palazzo Ca' Vendramin Calergi, fino al 6 novembre propone la ricetta speciale a tema Halloween "Hocus Pocus".

Il nuovo primo piatto firmato dallo chef più famoso del piccolo schermo è pronto a stupire i commensali. La nuova ricetta si compone di bottoncini di zucca e caffè mantecati al burro e salvia, con radicchio tardivo acidulato, tartufo nero e fondo d’oca.

Il ristorante

Unico nel suo genere, AB - Il lusso della semplicità dispone di ampio giardino sul Canal Grande, con accesso riservato anche dall'acqua. Nelle 5 sale ideate per offrire agli ospiti diverse esperienze di gusto trovano spazio il ristorante gourmet, il bistrot con pasticceria, il bar e la cantina dei vini. Una location che rispecchia la personalità di chef Borghese, e dimostra la sua passione anche per l’arte. Il locale, infatti, ha ospitato di recente la mostra "Shape", per regalare ai commensali l’appagamento della vista oltre che del gusto.