All'ospedale di San Donà una nuova piastra poliambulatoriale

Al piano terra dell’ospedale di San Donà, l’area che in passato ospitava gli ambulatori di oculistica e le vaccinazioni pediatriche è stata trasformata in una piastra poliambulatoriale fornita di un’ampia sala d’attesa, raggiungibile dall’ingresso principale della struttura.

Questa parte dell’ala est dell’ospedale è stata recentemente interessata da un generale restyling. Nel dettaglio, la nuova piastra poliambulatoriale è stata divisa in due parti, negli ex ambulatori di oculistica ora sono attivi gli ambulatori di medicina e cardiologia dello sport, cardiologia clinica, endocrinologia, allergologia, reumatologia, gastroenterologia; la zona che in passato ospitava le vaccinazioni pediatriche è stata dedicata alle attività ambulatoriali di ORL, quindi con la presenza di uno studio medico, due ambulatori specialistici, ambulatori del logopedista e dell’audiometrista con una nuova cabina silente, uno studio/ambulatorio medico per il direttore dell’unità di ORL. «La realizzazione di questa nuova area – sottolinea il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi - ha permesso di avviare i lavori di realizzazione della Casa di Comunità in via Verdi, dove parte degli ambulatori era collocata; e contemporaneamente sono stati posti in quest’area facilmente accessibile anche gli ambulatori ORL attivi in precedenza al terzo piano dell’ospedale».