Ordine degli avvocati, per la prima volta una donna presidente

Per la prima volta nella storia dell'avvocatura veneziana il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati (Coa) è una donna. Federica Santinon, nata a Mirano il 28 dicembre 1969, è titolare dello studio in via Guolo a Dolo, dove esercita. Si è laureata in giurisprudenza all'università degli studi di Padova nel 1996 e nello stesso anno si è iscritta al registro dei praticanti avvocati.

Tre anni dopo si è iscritta all'albo degli avvocati. Avvocato civilista, è stata presidente dell'associazione forense della Camera territoriale degli avvocati di Dolo del Miranese e Riviera del Brenta dal 2003 al 2008. Componente del direttivo della Camera civile veneziana, in questo mandato ricopriva la carica di tesoriere del Coa. Santinon prende il posto dell'avvocato Giuseppe Sacco che è stato eletto per la carica di consigliere al Cnf (Consiglio nazionale forense) e dal 27 dicembre e ha rassegnato le dimissioni. Il neopresidente resterà in carica fino al 31 dicembre 2022.