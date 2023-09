Anziani e disabili, un nuovo pulmino per l’associazione di volontariato Anteas Mestre

Un nuovo veicolo per l’associazione Anteas Mestre, un nuovo mezzo per garantire assistenza e momenti di socialità ai cittadini bisognosi. L’inaugurazione del pulmino si è svolta, all’Istituto Don Orione di Chirignago, alla presenza dell’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, della responsabile del servizio Anziani del Comune di Venezia Gianna Zambianchi, della presidente dell’associazione Anteas Giovanna Gazzoni e di molti volontari.

«Questo furgone - ha sottolineato Venturini - costituisce uno strumento per spingerci un po’ più in là nell'aiuto alle persone in difficoltà. Sarà utilizzato per il trasporto sociale gratuito per fini socio-sanitari e per promuovere l'inclusione attraverso l'organizzazione di momenti aggregativi ed incontri culturali. Anteas e Comune stanno collaborando ormai da tempo per rafforzare la rete sociale intorno al tema della Terza età e della disabilità: un importante supporto in un Paese che purtroppo invecchia, ma che non perde la sua capacità di fare volontariato».

«L’associazione Anteas (Associazione Nazionale tutte le età Attive per la Solidarietà) – ha spiegato la sua presidente Giovanna Gazzoni – nasce nel gennaio 2022. Dopo il periodo pandemico siamo ripartiti con energia, ci siamo associati all’Istituto Don Orione per fare trasporto sociale e alle persone con disabilità. Vogliamo rappresentare un punto di riferimento per i cittadini in fragilità e solitudine. A piccoli passi puntiamo a creare una catena associativa importante».