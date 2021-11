Nissan Sina inaugura il punto vendita a Mestre con l'anteprima della nuova Nissan Ariya | VIDEO

Sina è la concessionaria in esclusiva di Nissan per le province di Pordenone e Venezia che, in 16 anni, ha fatto registrare un eccezionale percorso di crescita. L'inaugurazione del nuovo showroom è avvenuta ieri alla presenza dei titolari e di Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia

Inaugurato durante il pomeriggio di ieri il rinnovato showroom Nissan Sina a Venezia: alla presenza dello staff Sina e della dirigenza di Nissan Italia, il nuovo punto vendita situato in Via Orlanda 6/b a Mestre ha iniziato l'attività nella terraferma veneziana presentando un'anteprima assoluta, Nissan Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico che segna l’inizio di una nuova era per la casa automobilistica giapponese.

Il sito offre servizi di vendita e di assistenza con uno showroom di circa 600 metri quadri e un’officina di oltre 500 metri quadri con 6 postazioni di lavoro. Partner Nissan dal 2005, Sina è concessionaria in esclusiva per le province di Pordenone e Venezia e in 16 anni ha fatto registrare un eccezionale percorso di crescita, passando dal 45° all’11° posto nella classifica delle concessionarie Nissan per volumi di vendita, con performance commerciali che nel tempo hanno raggiunto e poi superato di 25 punti percentuali la media nazionale. Questi risultati, insieme agli elevati valori di soddisfazione dei clienti, hanno permesso a Sina di rientrare per ben quattro volte nella Top 10 dei migliori concessionari Nissan in Italia ed essere premiato con il Nissan Award, l’ultimo dei quali riconosciuto nel 2021 per i risultati ottenuti nel 2020.

Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, ha commentato: «Il Nord Est è un’area strategica per il mercato delle vetture e dei veicoli commerciali leggeri e un partner affidabile come Sina ci offre una marcia in più per cogliere tutte le opportunità date da una gamma Nissan in pieno rinnovamento».

Nissan Sina è parte del Gruppo Sina operante in ambito Automotive con 8 sedi (di cui 2 Nissan) e 230 dipendenti (di cui 30 Nissan) e che fonda le sue radici nei primi anni 70. Oggi l’azienda è gestita dalle seconde generazioni della famiglia, Cinzia e Samantha Sina, e da Luca Cleva, il direttore commerciale della concessionaria a cui il fondatore Duilio Sina e la sorella Livia hanno trasferito nel tempo conoscenze e responsabilità: «Con il nuovo sito di Venezia consolidiamo la nostra presenza in un’area per noi molto importante e rafforziamo il nostro legame con Nissan, un rapporto proficuo che va avanti da 16 anni. Il nuovo sito rappresenta un’opportunità per nuove sfide di business, che sono certo sapremo cogliere grazie a prodotti Nissan innovativi e competitivi e a una squadra motivata e altamente professionale» ha dichiarato.

Il nuovo Nissa Ariya

Presso il nuovo sito di Venezia, in occasione della sua inaugurazione, è presente in esclusiva il nuovissimo Nissan Ariya: le caratteristiche del nuovo modello sono state illustrate da Marco Toro nel corso di un intervento volto a descrivere anche i programmi futuri del brand e ad approfondire le caratteristiche della mobilità del domani.

Con Ariya, disponibile sul mercato dal 2022, debutterà in Europa la tecnologia esclusiva Nissan e-4ORCE, costituita da due motori elettrici, uno per ogni asse, e un sofisticato sistema di gestione della trazione a ruote indipendenti AWD (All Wheel Drive). Il modello offre inoltre un'accelerazione potente e una guida fluida e silenziosa, oltre a interni accoglienti e lussuosi tipici di una lounge. Le funzioni di guida autonoma, l'assistente vocale personale e gli avanzati sistemi di connettività aumentano la sicurezza su strada e offrono un ambiente confortevole per guidatore e passeggeri. L'autonomia è stimata fino a 500 chilometri, in base al ciclo combinato WLTP, soggetto a omologazione .Realizzato su una nuova piattaforma EV sviluppata dall'Alleanza, Ariya è la massima espressione della Nissan Intelligent Mobility, la strategia dell'azienda che si propone di migliorare ulteriormente il fascino dei propri veicoli e raggiungere l'obiettivo di un futuro a zero emissioni e zero incidenti fatali.

«La vettura non è ancora in vendita quindi maggiori dettagli sui prezzi europei saranno resi noti nei prossimi mesi. Cercheremo comunque di restare all'interno della fascia che usufruisce degli incentivi statali. Saranno disponibili sul mercato ben quattro versioni di Nissan Ariya – ha spiegato Toro –. Il modello risulta adeguato alle necessità delle famiglie grazie all'ingente spazio disponibile. Il suo è un uso crossover e trasversale: urbano ed extraurbano».