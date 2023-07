Il questore Masciopinto nominato prefetto, al suo posto arriva Bonaccorso

Dopo quattro anni di servizio, il questore Maurizio Masciopinto lascia Venezia. È stato, infatti, nominato prefetto, con destinazione non ancora nota. «Rivolgo un sentito ringraziamento per quanto fatto per la sicurezza dei veneziani nella sua veste di questore e i complimenti per la prestigiosa nuova nomina», è il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Al posto di Masciopinto arriverà Gaetano Bonaccorso. «Questo è un territorio di estrema delicatezza – aggiunge Zaia – vuoi per la centralità di Venezia nel panorama mondiale, vuoi per il grande lavoro necessario per contrastare efficacemente la malavita, di ogni genere essa sia. Masciopinto ha saputo condurre con estrema pragmaticità l’attività della polizia a Venezia, distinguendosi anche per la capacità di comunicare e per l’attenzione al rapporto con i cittadini. Sono certo – conclude il governatore – che Bonaccorso saprà portare avanti l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore e gli rivolgo fin d’ora la disponibilità della Regione a collaborare in ogni occasione possibile, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali».

Bonaccorso, messinese, 62 anni, è entrato in polizia nel 1987 con il grado di vice commissario assegnato alla questura di Palermo. Per quasi tutta la carriera ha svolto incarichi investigativi, prima presso la squadra mobile del capoluogo siciliano, poi in quella di Messina e, in epoca recente, di Genova. Molte operazioni contro la criminalità siciliana degli anni Novanta e Duemila portano la sua firma, così come molte indagini condotte nei confronti di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Dall’ottobre 2011 ha ricoperto l’incarico di vicario del questore di Padova. Ha assolto l’incarico di questore di Cremona dal 2015 al 2018 e di questore di Parma dal 2018 al 2020, successivamente di questore di Pisa.