Bibione, stretta all'intrattenimento musicale: nuovo regolamento per i locali

«L'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento ha voluto dare un pesante e immotivato giro di vite rispetto alla possibilità per i pubblici esercizi del territorio comunale di organizzare eventi di intrattenimento musicale. Apprendiamo con rammarico i provvedimenti e riteniamo eccessivamente severe le sanzioni». Con queste parole Confcommercio Bibione interviene in merito alla recente modifica, da parte della giunta, dell'articolo 16 del regolamento comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita, in tema di emissioni musicali.

La nuova formulazione dell'articolo prevede, per i soli pubblici esercizi, un limite massimo di un evento musicale (concertini, karaoke, musica con dj) a settimana, per tutto l'anno, anche nel periodo invernale. Altra limitazione introdotta dal regolamento riguarda i decibel che potranno essere emessi in occasione di questi eventi musicali. Il regolamento prevede che su tutto il territorio comunale, ad eccezione degli esercizi che operano sull’arenile, gli eventi musicali possano svolgersi esclusivamente nei seguenti orari: dalle 17 alle 23.30 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e dalle 17 a mezzanotte nelle giornate di venerdì e sabato, il 14 e 15 agosto. Sull'arenile, invece, l'orario è ridotto: dalle 18 alle 23 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e dalle 18 alle 23.30 nelle giornate di venerdì e sabato il 14 e 15 agosto.

A partire dal 1 gennaio 2024, inoltre, dovrà essere installato sugli impianti utilizzati in occasione degli eventi dal vivo, e quindi anche per concertini, serate con dj e simili, un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, «con ciò, di fatto, costringendo chi pratica queste attività a sobbarcarsi un costo ulteriore, in un periodo già particolarmente complesso a causa del caro vita - tuonano da Confcommercio -. Come se ciò non bastasse, sarà necessario inoltre presentare alla polizia locale la documentazione di avvenuta taratura e di apposizione di sistemi antimanomissione, predisposta da parte di un tecnico competente». Le sanzioni, per Confcommercio sarebbero essessive: per la prima violazione stop alla musica, anche in filodiffusione, per 7 giorni, per la seconda violazione nell'arco dell'anno sospensione dell'attività per 3 giorni e per la terza violazione sospensione dell'attività fino a 14 giorni.