Inaugurata la nuova oculistica dell'Ulss 4 con tecnologie all'avanguardia

Con il taglio del nastro da oggi all’ospedale di San Donà di Piave l’unità di oculistica può contare su un’area ambulatoriale, day surgery e un gruppo operatorio tutto nuovo. La storica sede posta al piano terra del presidio ospedaliero è stata trasferita ed è operativa al primo e al secondo piano della nuovo monoblocco ovest. L’intervento edilizio iniziato nel 2020, con un impegno di spesa di 2,8 milioni di euro ha previsto la costruzione di due piani elevati sopra l’unità di nefrologia e dialisi, forniti delle migliori tecnologie sul mercato, dall’impianto di climatizzazione a quello dati e wi-fi, l’illuminazione a led, pavimenti e rivestimenti murali in pvc termosaldato in modo da avere una superficie unica tra elementi orizzontali e verticali per ottenere una migliore igienizzazione dei locali, è stato inoltre realizzato un impianto di controllo degli accessi che consente l’apertura delle porte del reparto e dei locali più delicati solo tramite badge.

Non è stato trascurato l’aspetto cromatico dei locali in modo da renderli più accoglienti e confortevoli. Il primo piano della nuova oculistica ospita sei ambulatori specialistici, i locali di segreteria ed accettazione, studi medici, sala d’attesa e locali di supporto al personale. Nel secondo piano è collocata la Day Surgery con due aree di degenza, locali per la preparazione del paziente, magazzini e tisaneria. Sempre al secondo piano è collocato il gruppo operatorio con il locale per l’attesa ed il risveglio del paziente, la sala operatoria, l’ambulatorio chirurgico, l’area di vestizione per chirurghi e personale di sala, zona accettazione, un ambulatorio e locali a supporto del personale.

«Un investimento importante che ha permesso di raddoppiare gli spazi in una struttura completamente nuova e pensata con una concezione moderna – spiega il direttore generale dell'Ulss 4 Mauro Filippi - e non è stata poi tralasciata la parte tecnologica di ultima generazione, all’avanguardia che, insieme all’aumento degli ambulatori e delle sale operatorie, ci permetterà di aumentare la mole di lavoro svolto in aggiunta alle circa 27 mila prestazioni ambulatoriali annue». Oltre ai nuovi arredi, il gruppo operatorio è inoltre fornito delle migliori dotazioni elettromedicali, come il laser retinico per interventi di microchirurgia e per il distacco della retina; il laser oftalmico per interventi a glaucomi, iridotomia, 7 riuniti oftalmici con lampade a fessura, 3 workstation 3 monitor, 2 lampade scialitiche ed uno stativo pensile a soffitto.