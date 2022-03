Nuova Urologia per l'ospedale di Dolo: «Il tempo dell'emergenza è finito»

Un reparto di Urologia completamente ristrutturato, restituito all'ospedale di Dolo perché torni a garantire quei 600 interventi chirurgici e quelle 8mila prestazioni ambulatoriali a cui si era giunti prima dell'emergenza Covid: lo hanno inaugurato oggi l'assessore Manuela Lanzarin e il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato.

«Sono qui, in questo giorno di ripartenza - ha detto Lanzarin - anche e prima di tutto per ringraziare questo ospedale e i suoi operatori sanitari. Ricordo bene il ruolo svolto da questo presidio nella stagione iniziale del Covid, e ricordo il giorno in cui ho dovuto telefonare al sindaco e agli altri primi cittadini nel cui territorio si istituiva un Covid Hospital». Il direttore generale Contato ha evidenziato come la riapertura dell'attività del reparto segni per l'ospedale di Dolo un nuovo passo in uscita dal lunghissimo periodo segnato dalla pandemia. Quest'ala completamente ristrutturata ospiterà i degenti, e vedrà ricominciare l'attività di cura e assistenza in un reparto completamente ristrutturato secondo i più moderni standard. «Questo è il segno chiaro che l'ospedale di Dolo si mette alle spalle un periodo difficile, in cui ha avuto un compito particolare», ha detto Contato.

L'unità operativa, prima dell'inevitabile calo di attività legato all'emergenza Covid, garantiva circa 8mila prestazioni ambulatoriali e 600 interventi chirurgici l'anno (dato 2019). L'attività era stata trasferita a Mirano e oggi riprende nel nuovo reparto, che è composto da 10 stanze doppie e due singole, tutte con bagno, un bagno assistito, una postazione coordinatore/segreteria di reparto, una sala d'attesa interna, un'area infermieristica di preparazione farmaci, uno studio di refertazione per medici, un ambulatorio di reparto, un deposito sporco e uno pulito. Esternamente, invece, sono state predisposte una sala d'attesa e una segreteria accettazione ricoveri.