A Venezia apre Pietra Rossa: nuovo ristorante di Andrea Lorenzon, con menù a sorpresa

Una nuova avventura a Castello per Andrea Lorenzon, da dieci anni titolare del CoVino, insegna di ristorazione fra le migliori sul panorama veneziano. A giugno - spiega CiboToday - dovrebbe debuttare Pietra Rossa, bistrot con un manifesto gastronomico ed enologico chiaro: mantenere la filosofia del CoVino, ma senza fare una copia della precedente attività.

Il concept del ristorante

Ci sarà una corte esterna, la sala sarà raccolta ma un po' più ampia e poi ci sarà un tavolo sociale che potrà accogliere sia piccole coppie di commensali che non si conoscono, sia un intero gruppo fino a 10 persone. «Al centro rimarrà sempre il menu a sorpresa "fa-tì" - spiega Lorenzon - che al CoVino è un percorso di 3 piatti più un dolce. Per il nuovo ristorante siamo in fase di elaborazione. L’idea è quella di dare all’ospite il meglio che arriva dal mercato».

«Già prima del Covid c’era stata l’opportunità di aprire un altro locale - prosegue Lorenzon - poi è sfumata». Negli anni con Covino e con altre attività, Venezia ha saputo costruire un’altra ristorazione, che va contro le logiche della semplice somministrazione turistica e lavora "da veneziani, per i veneziani": «Io non sarei in Italia se non fossi qui a Venezia, proprio perché qui c’è una comunità di ristoratori con cui si condividono esperienze, vini, ricette, ingredienti, una cosa che magari in altre città non c’è. Non abbiamo gelosie qui. Se mi manca una bottiglia, magari la chiedo al mio dirimpettaio, andiamo alle degustazioni insieme, si fa gruppo. Questo ci aiuta a crescere tutti».

