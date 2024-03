Nuovo romanzo giallo per Cristina Bruno: Marcianus 308

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

L’antiquario Carlo Pambieri telefona alla sua vecchia amica Elena Vivian, professoressa universitaria di matematica in pensione, per una consulenza riguardo un antico testo greco di matematica. Elena, appassionata di libri antichi, accetta l’incarico, ma il giorno seguente leggendo il quotidiano apprende della morte violenta di Carlo. E quando riceve da un fattorino il pacco contenente il libro che l’antiquario le aveva chiesto di valutare si rende conto di avere tra le mani un prezioso volume del matematico alessandrino Diofanto, il tredicesimo, uno dei tre libri ancora mancanti dell’Arithmetica. Quello che Elena scopre le fa pensare che la morte dell’amico Carlo non sia un caso e che lei potrebbe essere la prossima vittima. Decide così di contattare sua nipote Giulia, perché la raggiunga al più presto. Tra chiese antiche, biblioteche storiche e leggende templari di una Venezia misteriosa, spetterà a Giulia, assieme a due sue amici crittografi, scoprire cosa si cela dietro l’antico manoscritto.