Il Teatro Stabile del Veneto punta su innovazione e digitalizzazione

Dal 20 febbraio sarà online il nuovo portale del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, un sito completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti, una finestra su produzioni, rassegne, spettacoli e Tour virtuali dei teatri. La nuova biglietteria online, intuitiva e ottimizzata per la navigazione mobile permetterà di acquistare gli spettacoli con pochi click, cinque per l’esattezza. Andare a Teatro non è mai stato cosi semplice.

All’indirizzo su teatrostabileveneto.it si aprirà una schermata dal design moderno. Un’interfaccia lineare e scorrevole che, sia nella visualizzazione da mobile sia in quella da desktop, garantirà all’utente una navigazione semplice e intuitiva. Ad armonizzare e valorizzare l’esperienza, la nuova veste costruita sulle tonalità che identificano le attività istituzionali del TSV: il bianco e il blu ispirato al colore Blu Oltremare, prezioso pigmento realizzato con la macinazione dei lapislazzuli che ancora oggi nell’immaginario collettivo è associato al prestigio, alla qualità e all’affidabilità, e che nella sua variante digitale acquista maggiore brillantezza per un risultato contemporaneo e accattivante.

Dalla homepage sarà possibile consultare la programmazione, accedere ai contenuti multimediali dei singoli spettacoli, alle informazioni della locandina e alla biglietteria, costantemente aggiornata. A rendere più intuitiva la navigazione sono le funzioni di personalizzazione della ricerca attraverso la selezione della città di interesse, con i filtri Padova, Venezia e Treviso, oppure della data, del genere o della tipologia di evento. Il sistema intelligente sarà in grado di proporre all’utente altri spettacoli, affini ai propri gusti e interessi. Il tutto in pochissimi secondi, da casa. Compresa la condivisione su social e sistemi di messaggistica veloce.

«I grandi cambiamenti degli ultimi anni hanno accelerato il processo di trasformazione digitale anche delle strutture pubbliche come il nostro teatro - dichiara Claudia Marcolin, Executive manager del TSV -. Oggi presentiamo il primo passo di questo percorso iniziato durante la pandemia e realizzato grazie anche al prezioso sostegno dei nostri soci. Una nuova piattaforma che è stata progettata partendo dall’ascolto dei suggerimenti e delle richieste del nostro pubblico per offrire un’esperienza di acquisto e una navigazione facile, veloce e intuitiva. Questa strategia di innovazione digitale parte da un uso consapevole degli analytics e che oggi consente al TSV di dialogare con università italiane e europee, enti di ricerca culturali, osservatori sull’innovazione digitale e permette di avvicinare al teatro tutti gli spettatori, più o meno tecnologici. L’obiettivo nel medio termine è di proporre nuovi servizi per i nostri pubblici valorizzando il network culturale, economico e sociale che fa perno sul nostro teatro. Il nuovo portale sarà una vetrina importante al cui interno troverà spazio anche la nostra Accademia Teatrale Carlo Goldoni».

La nuova piattaforma è stata costruita con un sistema IAAS (Infrastructure As a Service) altamente adattabile e performante per lo scambio dati tra software di biglietteria e l’e-commerce customizzato per la gestione degli utenti e dei pagamenti online. Non solo, infatti, si è voluto lavorare sulla massima personalizzazione dell'esperienza dell’utente, presentando un ambiente all'avanguardia e un’infrastruttura completamente differente rispetto alla precedente, ma una particolare attenzione è stata posta anche nella costruzione della relazione tra il Teatro e gli spettatori: già dal 2022 il TSV ha scelto di appoggiarsi ad HubSpot, un software per la gestione della marketing customer experience che consente l’utilizzo e la creazione di chat, newsletter, landing page e campagne pubblicitarie profilate sulle esigenze, gli interessi e l’interazione del pubblico.