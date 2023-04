A Marghera una piazzetta con skate park e nuovi parcheggi

La giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha licenziato la proposta di deliberazione di consiglio comunale per la realizzazione in via Trieste a Marghera di una piazzetta con skate park.

L'investimento di 500mila euro, finanziato con contributo Pnrr rigenerazione urbana, si focalizzerà sulla demolizione di quattro fabbricati da tempo disabitati ed oggetto di degrado ed abbandono di rifiuti. Sul sedime delle case abbattute verrà realizzata un’area verde con una piastra in calcestruzzo per la pratica dello skate con una superficie di 405 metri quadri. «Anche questo è un progetto che riusciamo a realizzare grazie ai fondi del Pnrr - spiega l’assessore all’urbanistica, Massimiliano de Martin -. Dove c’era la possibilità di sfruttare questa opportunità per riqualificare delle zone nel territorio del Comune siamo intervenuti come in questo caso con una proposta che ha una doppia valenza: la rigenerazione urbana e anche l’aspetto aggregativo».

Soddisfatto del risultato anche il vicesindaco con delega allo Sport Andrea Tomaello: «Ancora una volta lo sport riqualifica aree degradate della nostra città restituendo ai cittadini spazi pubblici all'aperto per divertirsi e stare qualche ora assieme - commenta Tomaello - Si tratta del primo skate park della nostra città, ma siamo intenzionati a valutare la fattibilità di realizzarne altri».

Il progetto di riqualificazione prevede anche un nuovo parcheggio collegato a via Trieste; una Club House; uno spazio a parco dedicato ad attività sportive temporanee e come spazio di svago; uno skatepark dedicato a competizioni di livello nazionale. Lo Skatepark è progettato per essere del tipo “Street”. La distribuzione delle rampe e degli elementi che lo compongono simulano una condizione di ostacoli urbani: rampe, gradini, ringhiere, ecc. Un secondo stralcio realizzativo estende la dimensione del park a 1.080 metri quadri, con la finalità di poter svolgere contest a livello nazionale. Nell’area destinata ad eventi, in occasione di manifestazioni competitive, verranno installate gradinate mobili.

«Con questa approvazione raccogliamo i primi frutti di un lungo lavoro di riqualificazione urbana iniziato qualche anno fa con lo spostamento degli inquilini da quelle abitazioni insalubri - aggiunge l'assessore alle Politiche della Residenza, Simone Venturini -. Gli alloggi versavano in condizioni irrecuperabili e, con il passare del tempo, si sono tramutati in luoghi di degrado e abbandono. L'amministrazione comunale è intervenuta permettendo agli inquilini di trasferirsi in contesti migliori e ora è passata alla fase due. L'abbattimento del primo lotto del compendio permetterà la realizzazione di una struttura che si rivolge ai giovani della città giardino, fino ad ora costretti a rivolgersi altrove per allenarsi. Siamo di fronte non solo a un importante progetto di riqualificazione urbana che arricchisce Marghera di nuove funzioni - conclude - ma anche a un'operazione rilevante dal punto di vista sociale».