Apre un nuovo supermercato a insegna Aldi a Pianiga

Un nuovo supermercato a insegna Aldi a Pianiga. Il punto vendita, in via Po 9, sarà inaugurato giovedì 24 novembre, e sarà il 37° in Veneto. Sviluppato su 950 metri quadrati di spazio vendita, con 64 posti auto, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30, e la domenica dalle 9 alle 20.

Il nuovo negozio fornirà 10 nuove opportunità lavorative, portando a quota 1.049 il numero di collaboratori sul territorio veneto. Numeri che consolidano il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di offrire un nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale. Lo store offrirà un assortimento compatto e completo, e sarà organizzato in modo intuitivo, per offrire un’esperienza di acquisto più "smart" alla clientela.

I prodotti proposti, spiega l'azienda, «saranno a forte connotazione tricolore»: circa l’80% degli alimenti in vendita, infatti, nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane.