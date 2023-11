Inaugura un nuovo supermercato Coop in via Garibaldi a Venezia

Sarà inaugurato giovedì a Venezia il nuovo supermercato Coop in via Garibaldi 1311, dopo i lavori incominciati a ottobre. Il punto vendita, realizzato con 1,3 milioni di euro di investimenti, si aggiunge alle 19 Coop presenti a Venezia, e sarà caratterizzato da un’offerta pensata come complementare all’altro supermercato di via Garibaldi, con il quale agirà in sinergia.

La nuova Coop è ampia 350 metri quadri e potrà contare su 6 lavoratori. È stata pensata per venire incontro sia alla spesa quotidiana, sia per soddisfare le esigenze del cosiddetto pubblico "di transito", trattandosi di una zona frequentata anche da turisti in visita in città. «Con questa apertura - spiega l'assore al Commercio, Sebastiano Costalonga -, i residenti di Castello e i turisti di passaggio potranno godere di nuovi servizi. Apprezzo l'attenzione della Coop a valorizzare i prodotti venduti, ponendo particolare attenzione per la sostenibilità ambientale. Ricordo infatti che alcune loro filiali a Venezia sono rifornite dalla barca elettrica eco-compatibile Emilio a ridotte emissioni di anidride carbonica».

Sarà un supermercato in grado di «rispondere ai bisogni dei soci e dei consumatori», spiega il vicepresidente della cooperativa, Andrea Volta. «Con i suoi oltre 33mila soci, - prosegue -, Venezia è per Coop Alleanza 3.0 una piazza di primaria importanza dove vogliamo svolgere al meglio la nostra missione cooperativa: offrire a quanti scelgono di fare la spesa in Coop prodotti di qualità al giusto prezzo».

Il taglio del nastro è previsto per giovedì alle 9.30. Nel corso dell’appuntamento inaugurale, salirà sul palco anche la dottoressa Paola Nicoletta Scarpa del centro antiviolenza del Comune, la realtà che sul territorio è impegnata sul contrato alla violenza di genere, per ricevere un assegno simbolico del sostegno della cooperativa nell’ambito della campagna "Noi ci spendiamo, e tu?" promossa da Coop Alleanza.