Inaugurato il primo supermercato Lidl a Cavallino-Treporti

È stato inaugurato oggi, mercoledì 16 maggio, il primo punto vendita Lidl a Cavallino-Treporti. Con questa apertura in via Fausta 186, sono 17 i supermercati che la catena annovera nella provincia di Venezia, a partire da quello di Spinea inaugurato nel 1993, tra i primi store dell’insegna in Italia.

Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza della sindaca, Roberta Nesto, porta con sé un positivo risvolto occupazionale grazie all’assunzione di 18 nuovi collaboratori, che si aggiungono alla grande squadra di 22mila persone già in forza alla catena in tutta Italia. Il nuovo supermercato offre ai clienti la massima flessibilità di servizio - dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, e la domenica dalle 8.30 alle 20.30 -, e un ampio parcheggio che conta circa 120 posti auto.

Edificio attento all’ambiente

Il nuovo Lidl si estende su una superficie commerciale di mille mq, ed è il risultato di un progetto di ristrutturazione di un immobile in disuso ormai da anni, con conseguente consumo di suolo pari a zero. Dal punto di vista energetico, sul tetto della struttura è installato un impianto fotovoltaico da 155 kW, mentre un sistema di luci a led consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. La struttura, che rientra in classe energetica A4, impiega esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili ed è dotata di una vasca di laminazione di 500 mc per uno smaltimento sostenibile delle acque meteoriche. Si tratta quindi di un immobile studiato per mitigare l’impatto ambientale e che rispetta appieno le importanti misure che l’Insegna ha attuato negli ultimi anni verso una maggiore sostenibilità.