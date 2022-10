Inaugurato il nuovo supermercato Lidl a Fiesso d'Artico

Lidl ha tagliato oggi il nastro di un nuovo punto vendita a Fiesso d’Artico. L'inaugurazione della nuova struttura, in via Riviera Del Brenta 280, è avvenuto alla presenza del sindaco, Marco Cominato. Questa operazione porta con sé un risvolto occupazionale positivo grazie all’assunzione di 18 nuovi collaboratori. Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, e la domenica dalle 8.30 alle 20.30.

Il nuovo supermercato

Sviluppato su un'area di vendita di oltre 1300 metri quadrati, è stato progettato in linea con la politica di sostenibilità ambientale perseguita dall’azienda. Sul tetto dell’edificio, infatti, è installato un impianto fotovoltaico da oltre 200 kW e al suo interno è presente un sistema di luci a led che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. A favore della clientela, Lidl si è inoltre fatta carico della realizzazione di una pista ciclopedonale, l’istallazione di una fermata autobus su via Riviera del Brenta e ha dotato il parcheggio del suo punto vendita, che conta oltre 100 posti auto, di pensiline per favorire l’ombreggiamento delle auto in sosta.