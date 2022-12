Arriva su Netflix "Odio il Natale", serie natalizia ambientata a Chioggia | Trailer

Si avvicinano le festività e su Netflix arriva Odio il Natale, commedia romantica italiana in 6 episodi dedicata alla stagione natalizia e all'amore. La serie vede Pilar Fogliati alle prese con la ricerca dell’amore nel momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia. Alla regia i CRIC (Davide Mardegan e Clemente De Muro), mentre la sceneggiatura è firmata da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi. La serie è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, ed è un adattamento della serie norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen.

Le vicende della serie ruotano attorno ad una promessa fatta dalla protagonista: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo, 24 giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, errori, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa. Per scoprire che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è. Uno splendido casino.

Pilar Fogliati è la protagonista Gianna, affiancata da Beatrice Arnera (Titti) e Cecilia Bertozzi (Caterina), che interpretano le sue migliori amiche, e Fiorenza Pieri (Margherita), che interpreta la sorella. Massimo Rigo e Sabrina Paravicini sono Pietro e Marta, i genitori di Gianna, mentre Marzia Ubaldi interpreta Matilde, l’anziana paziente dell’ospedale con cui la protagonista si confida. A far parte del cast anche Nicolas Maupas (Davide), Marco Rossetti (Carlo), Alessio Praticò (Mario), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas), Glen Blackhall (Umberto), Alan Cappelli Goetz (Diego), Gabriele Falsetta (Patrizio) e Simonetta Solder (caposala).

Odio il Natale debutta su Netflix il 7 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.