L'offerta di Ca' Foscari aumenta: due nuove magistrali in inglese

L’offerta formativa dell’Università Ca’ Foscari Venezia nel prossimo anno accademico (2022-23) si arricchirà con due nuove lauree magistrali in inglese, portando a 56 il numero di corsi di laurea triennale e magistrale offerti, suddivisi in sette ambiti di studio. La laurea magistrale in “Economics, finance and sustainability” offrirà una preparazione in ambito economico e finanziario, ponendo attenzione agli impatti del cambiamento climatico e agli obiettivi di sviluppo sostenibile. “Engineering physics” combinerà insegnamenti di fisica moderna e ingegneria informatica ed elettronica per formare una classe di ingegneri cosmopolita. Questa nuova laurea magistrale prevede un curriculum in collaborazione con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa). Tra le novità più importanti per l’anno accademico il corso di laurea triennale in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio e il corso di laurea magistrale in Digital and public humanities diventano ad accesso libero. Al contrario, la laurea magistrale in Economia e Finanza prevede, oltre ad un curriculum unico, la programmazione degli accessi.

Le novità riguardanti gli altri corsi

? la laurea magistrale in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica si articolerà in tre curricula: Antropologia culturale, Antropologia dell'Asia e Antropologia dell'ambiente;

? la laurea magistrale Computer science and engineering (ex Computer Science) propone tre curricula interamente in inglese: Artificial intelligence and data Engineering, cybersecurity e software development and engineering;

? il corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali si arricchisce di un nuovo percorso in Scandinavistica;

? la laurea magistrale in Traduzione e interpretazione (ex interpretariato, traduzione editoriale, settoriale) offre dal prossimo anno accademico due curricula, con l’integrazione della Lingua dei segni italiana nelle materie di studio: Traduzione e interpretazione cinese-inglese-italiano e Traduzione specializzata inglese-spagnolo, inglese-Lis, spagnolo-Lis;

? la laurea magistrale “Crossing the Mediterranean: towards investment and integration” diventa Studi transmediterranei: migrazione, cooperazione e sviluppo e si svolgerà interamente a Ca’ Foscari in lingua italiana e inglese;

? il corso di laurea magistrale in Chimica e tecnologie sostenibili aggiunge un curriculum in inglese: Biomolecular chemistry;

? la laurea magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea propone un nuovo percorso dedicato alla Corea.

Doppi diplomi con atenei esteri

Ca’ Foscari offre più di 30 curricula che danno la possibilità di ottenere il doppio titolo, cioè un diploma congiunto con prestigiosi atenei internazionali. Ecco i nuovi doppi titoli in programma per il 2022-23:

· Doppio diploma in Korean language con la Kyungpook National University (Repubblica di Corea) per il corso di laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea.

· Due nuovi doppi titoli per le lauree magistrali in Economia e Finanza, economics, finance and sustainability e Data analytics for business and society: il primo in collaborazione con il Master en Economie dell’Aix-Marseille Université (Francia) e il secondo con la City University di Londra (Gran Bretagna).

· Doppio diploma in “Recherches philosophiques sur la nature, l’homme et la société” con il Master Mention philosophie dell’Université Bordeaux- Montaigne (Francia) per il corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche.

Open Day e Open Class

Per presentare la sua offerta formativa, i servizi per gli studenti e la vita universitaria Ca’ Foscari organizza un ciclo di incontri online.

Gli Open Day 2022 dedicati ai corsi di laurea triennale si terranno dal 21 al 25 marzo 2022 sul canale YouTube di Ateneo (pagina web Open day) .

Dal 28 marzo saranno proposti una serie di mini-lezioni e approfondimenti su Zoom per entrare virtualmente nelle aule, prendere parte a tavole rotonde con i docenti e raccogliere tutte le informazioni utili sul percorso scelto e la vita universitaria. Gli Open Day dedicati alle lauree magistrali si svolgeranno invece 2 al 6 maggio 2022. Il programma completo sarà disponibile a breve alla pagina web www.unive.it/openday

Collegio Internazionale

Il Collegio internazionale di Ca’ Foscari è la ‘honours school’ dell’Ateneo, che forma studenti e studentesse particolarmente meritevoli e dotati di talento, offrendo loro una residenza a Santa Marta. Gli studenti del collegio sono iscritti e frequentano i corsi di Ca’ Foscari, ma hanno anche la possibilità di prendere parte ad un ricchissimo programma culturale personalizzato in lingua inglese che prevede corsi specifici interdisciplinari, laboratori e attività. Tutte le informazioni per entrare a far parte di questa comunità vivace e multiculturale sono disponibili nella pagina del Collegio Internazionale.