Dimentica in battello le foto dei figli, il personale le trova: «Ha pianto di felicità»

Ha dimenticato la sua borsa in battello. All'interno c'erano le foto dei suoi figli. Qualcosa che per lei aveva più valore di tutto il resto. Quando se n'è accorta, però, ormai era tardi. Fortunatamente l’operatore dell’ufficio sportello unico di Avm (che gestisce tra le altre pratiche anche gli oggetti smarriti) è riuscito a rintracciarla per avvisarla del ritrovamento e lei è scoppiata in un pianto liberatorio. Una storia a lieto fine quella di una turista tedesca, così come quelle di decine di passeggeri che ogni giorno dimenticano oggetti di vario tipo a bordo dei mezzi pubblici.

Zaini, valigie, portafogli, cellulari, monopattini, passeggini, persino radiografie. Ma anche giocattoli e strumenti musicali. C’è di tutto nell’elenco oggetti smarriti ritrovati a bordo dei mezzi di navigazione, tram, people mover e parcheggi in struttura. Ogni oggetto è una storia e fortunatamente molte di queste sono a lieto fine. Basti pensare che nel corso del 2023 dei poco meno di 3mila oggetti ritrovati il 62% è stato restituito direttamente ai proprietari da parte del personale Avm.

La classifica degli oggetti più dimenticati

Nella classifica dell’oggetto più dimenticato a bordo dei mezzi, al primo posto troviamo trolley e valigie, 631 i casi. Poi cellulari (311), portafogli (282), chiavi (158), passaporti e documenti (110), occhiali da sole e da vista (108). Nella tratta Venezia-Padova è stata ritrovata all’interno di un bus una cartellina scolastica con disegni e materiale di educazione artistica. I disegni servivano per il compito in classe. Sono stati ritrovati e subito dopo recuperati dai genitori che hanno portato a scuola la cartellina qualche minuto prima dell’inizio dell’ora di lezione. Ma c’è anche chi va a fare la spesa e poi la dimentica rischiando di saltare anche la cena.

Dove ritrovare gli oggetti smarriti

Per conoscere l'eventuale rinvenimento di oggetti smarriti o procedere alla riconsegna di oggetti rinvenuti, è necessario collegarsi all’applicativo FINDMYLOST tramite il link: https://comune-venezia.findmylost.it. Dopo un anno di giacenza l'ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Venezia procede, tramite avviso, alla vendita degli stessi attraverso un'asta.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday