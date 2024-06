Oggi al via il Villaggio Coldiretti in riva Sette Martiri: stand e gastronomia a km0

Ha aperto questa mattina alle 10.00, e continuerà fino a domenica alle 20.00 (chiusura alle 22 oggi e domani) il Villaggio Coldiretti allestito quest'anno a Venezia, tra riva dei Sette Martiri e i giardini Napoleonici. Arrivato alla quarta edizione, consta di un ampio spazio in cui decine di stand presentano l'eccellenza dell'agricoltura italiana, grazie alla massiccia partecipazione delle aziende di Campagna Amica. I visitatori potranno conoscere e gustare il meglio della cucina contadina e dello street food, fare la spesa al mercato contadino, visitare la fattoria degli animali con l'agriasilo e la pet therapy. Qui tutti i dettagli e il programma.

Il Villaggio Coldiretti ha aperto questa mattina con la consegna dei premi del concorso Oscar Green, premio nazionale per l’innovazione in agricoltura. Alle 9.00 è stato inaugurato il salone della creatività giovanile dove sarà possibile toccare con mano le soluzioni partorite dalla mente degli agricoltori under 35 in tema di innovazione di prodotto, transizione ecologica, sostenibilità sociale, scelte dopo una lunga selezione territoriale. Presenti, tra gli altri, il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Enrico Parisi.

Già in queste ore migliaia di visitatori stanno popolando gli stand e l'esposizione di animali, prodotti e attrezzi agricoli, per un evento di caratura nazionale fortemente voluto dall'amministrazione veneziana, e partrocinato anche dalla Regione Veneto e dal Ministero dell'Agricoltura. «Mai si sarebbe potuto immaginare un evento simile in una città come la nostra, nel cuore di Venezia, ma anche questo fa parte della nostra storia che è fatta non di solo turismo, ma anche di attività produttive ittiche e agricole che hanno tenuto alto il nome di Venezia anche attraverso il commercio di prodotti di qualità del territorio» ha detto l'assessore alle attività produttive del Comune, Sebastiano Costalonga, presente all'inaugurazione.

L'organizzazione nazionale della Coldiretti spera con questi tre giorni di festa di mettere a tacere anche le polemiche che hanno accompagnato questi giorni di allestimento, in particolare riguardo la localizzazione dell'evento e la poca compatibilità con gli spazi di quell'area di Venezia. Oggi e domani sono attese in via Garibaldi due manifestazioni di protesta: la prima questa sera, alle 19, organizzata da tutti i gruppi consiliari d'opposizione, in maniera unitaria; la seconda domani, alle 11, organizzata da associazioni e comitati.